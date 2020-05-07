Названы нарушители пропускного режима среди автомобилистов

Больше всего нарушений пропускного режима в столице у водителей с регистрационными знаками Москвы (50,3%), Московской (22,7%), Тверской (1,2 %), Владимирской (1,2%) и Тульской (1,1%) областей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Нарушители были зарегистрированы в Центральном федеральном округе (83,7%), Приволжском - 6,1% и Южном - 5,3%.

Больше всего нарушений было зафиксировано среди водителей Hyuindai и KIA (по 7 %), Volkswagen (5,9 %), Toyota (5,6%) и Mercedes (5,2 %).

В дептрансе напоминают: чтобы не получить штраф, нужно проверять наличие автомобиля в базе пропусков. Сделать это можно пройдя по ссылке или в чат-боте @MosAutoCheckBot. Проверка займет не более двух минут.