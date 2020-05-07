Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов. Как передает Sputnik-Georgia, правительство республики разработало план восстановления отрасли.

На первом этапе, с 15 июня, начнет оживать внутренний туризм с сопутствующей инфраструктурой, ну а с 1 июля Тбилиси откроет сухопутные и воздушные границы. Как уточнил премьер, речь идет о создании "безопасных коридоров" с соседями, а также с другими "интересными для туризма странами". Напомним, что путешественники из России сейчас не могут напрямую прилететь в Грузию: в последний раз прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено на неопределенный срок 8 июля 2019 года.

По данным РИА Новости, Грузии пока удается сдерживать эпидемию: там выявлено 615 случаев заболевания коронавирусом, 275 пациентов выздоровели, 9 скончались. Всего на карантине и под наблюдением находятся почти пять с половиной тысяч человек.

Как писала "РГ", о перспективах летнего турсезона уже заговорили многие европейские страны. В частности, эту идею активно продвигает канцлер Австрии Себастиан Курц, который рассчитывает на приезд гостей из соседней Германии и Чехии, надеясь договориться с правительствами этих стран. В Берлине относятся к инициативе с большой осторожностью, ведь именно австрийский горнолыжный курорт Ишгль в земле Тироль стал одним из главных рассадников "короны" в приграничных немецких регионах.