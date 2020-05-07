Суд арестовал еще одного соучастника убийства Япончика

Басманный суд арестовал Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства Вячеслава Иванькова известного в криминальных кругах как Япончик.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого Джанашии меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 6 июля. Его обвиняют в незаконном обороте оружия и соучастие в убийстве в составе организованной группы.

Ранее по делу об убийстве Япончика Басманный суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства авторитета Илью Симонию, известного как Махо. Он был объявлен в международный розыск.

Покушение на Иванькова было совершено в июле 2009 года в Москве. Через несколько месяцев после тяжёлого ранения снайпером, в октябре 2009-го, он скончался. Имя снайпера до сих пор не установлено. Что касается ранее судимого предпринимателя Джанашии, то, по версии следствия, он неоднократно выезжал с другими обвиняемыми к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе, где осуществлял скрытое наблюдение за Иваньковым. В день покушения он обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления.