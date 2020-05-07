В Мордовии отреставрировали памятник героям ВОВ, обшитый сайдингом

К 75-летию Победы в селе Спасские Мурзы Ардатовского района Мордовии завершили реставрацию памятника героям Великой Отечественной войны. Осенью минувшего года монумент оказался в центре резонансного скандала - из-за нехватки средств сельские власти были вынуждены обшить его сайдингом.

Как сообщила в четверг официальная группа правительства региона "Вконтакте", реставрационные работы были проведены за счет республиканского бюджета.

Напомним, что памятник погибшим односельчанам в Спасских Мурзах был установлен еще в 70-х. С годами он пришел в плачевное состояние. К юбилею Победы местная администрация начала ремонт монумента. Однако фото обновленного памятника, выложенные в одном из пабликов, вызвали гнев интернет-пользователей.

Как пояснил "РГ" глава администрации сельского поселения Евгений Локотков, провести реконструкцию экономкласса пришлось не от хорошей жизни. Годовой бюджет на две деревни - чуть более полумиллиона рублей, а привлечь спонсоров не удалось.

На скандал отреагировало руководство республики: в администрации главы РМ заверили, что сельский монумент будет приведен в надлежащий вид.