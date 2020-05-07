Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова

Оперативники ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сняли на видео начало операции по задержанию известного политика и бизнесмена Анатолия Быкова.

Бывшего депутата краевого Заксобрания задержали в собственном доме, располагающемся в районе Сосны Красноярска, сегодня рано утром. Быкова подозревают в заказе двойного убийства, совершенного в июле 1994 года.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, основания для задержания были получены в ходе допросов Владимира Татаренкова, организатора смертельного покушения на двух членов ОПГ, которой руководил Быков. Татаренков был привлечен к ответственности ранее и приговорен к 13 годам лишения свободы.