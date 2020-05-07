Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 закрыли на карантин

В четверг большинство подразделений ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского" - главной и самой крупной клиники Кубани - прекратили прием больных. Сообщение об этом помещено на официальном сайте учреждения.

"Уважаемые жители Краснодара и Краснодарского края! В отделения, располагающиеся в "старом" и "новом" корпусах Краевой клинической больницы №1, временно приостановлен прием новых пациентов, в том числе и экстренных больных. В этих корпусах проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, - говорится опубликованом на сайте обращении к жителя всего региона. - Мы продолжаем оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, поступившим ранее и находящимся в стационаре".

Также уточняется, что экстренные пациенты, согласно маршрутизации, будут доставляться бригадами "скорой помощи" в другие медучреждения Краснодара и края.

При этом отделения, расположенные в здании Центра грудной хирургии (он находится недалеко от больницы), продолжают прием экстренных пациентов, доставляемых машинами скорой медицинской помощи, а также онкологических пациентов с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Напомним, в минувшее воскресенье сразу у трех врачей Краевой клинической больницы № 1 был обнаружен COVID-19. Все они были помещены на лечение в инфекционное отделение больницы. Тогда в клинике провели дезинфекционную обработку помещений. При этом хирургическое и реанимационное отделение ККБ № 1 до сегодняшнего дня продолжали работать.

О том, что послужило причиной принятия решения о введении карантина практически во всей больнице, не сообщается.

Кстати



НИИ-ККБ N 1 - признанный лидер отрасли на Кубани. В крупнейшем на сегодня лечебном центре юга России, имеющем 200-летнюю историю, выполняют более 67 тысяч сложнейших операций в год, принимают в своей поликлинике почти 800 тысяч пациентов, а ее бригады врачей совершают свыше трех тысяч выездов в районы края. Возглавляет ККБ № 1 один из самых известных медиков страны, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, Герой труда России, лауреат Госпремии РФ и практикующий торакальный хирург Владимир Порханов.