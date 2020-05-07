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07.05.2020 11:25
Рубрика: Легковые авто

Skoda рассказала, когда новый Rapid появится у дилеров в России

Текст: Константин Руссов

Презентация нового Skoda Rapid состоится в онлайн-формате - это связано с ограничительными мерами и невозможностью посетить для знакомства с автомобилем автосалон дилера лично. Но поставки лифтбеков в шоу-румы не отменяются.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Digital-формат презентации предполагает публикацию видео об особенностях модели на сайте марки и соцсетях бренда с 16 по 23 мая 2020 года.

"Rapid - один из самых востребованных на российском рынке автомобилей нашего бренда, - отмечает Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России. - Поэтому мы разработали уникальный онлайн-формат презентации, который поможет узнать больше об этом ярком, стильном и современном автомобиле, оставаясь при этом дома".

В компании сообщили, что "живые" автомобили появятся в дилерских центрах "после майских праздников". Автосалоны можно будет посетить, ориентируясь на ограничительные меры, действующие в регионе.

Цены на новый Skoda Rapid были опубликованы 23 марта 2020 года. В "базе" лифтбек стоит 795 000 рублей, но в начальной версии исполнения нет даже кондиционера. Rapid в топовом исполнении обойдётся в 1 021 000 рублей. Модель доступна с силовыми агрегатами, которые предлагались для предшественника: 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. (5МКП, 6АКП) и турбированным 125-сильным 1.4 TSI (7DSG).

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