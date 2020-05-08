Ленинградскую симфонию Шостаковича исполнят 108 музыкантов из 15 стран

Новости

СМИ: В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 11:25
Рубрика: Культура

Ленинградскую симфонию Шостаковича исполнят 108 музыкантов из 15 стран

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня, 8 мая, в 15:00 по московскому времени начнется уникальное музыкальное диджитал-событие. В рамках проекта "Музыка мира" 108 музыкантов оркестра Baltic Sea Philharmonic из 15 стран, под управлением всемирно известного дирижера Кристьяна Ярви, представят "Симфонию № 7" Дмитрия Шостаковича.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьера состоится в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Единственным онлайн-кинотеатром, в котором будет доступна прямая трансляция события, станет Wink компании "Ростелеком".

Фото: www.kinopoisk.ru
Лучшие фильмы и спектакли о войне бесплатно покажут на сайте "Культура.РФ"

"Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7 до мажор (соч. 60), а Кристьян Ярви сведет их в уникальный симфонический онлайн-микс", - говорится в релизе мероприятия. Гостями проекта станут культурные и общественные деятели, врачи и спортсмены из разных стран: актриса Елизавета Боярская, актер Дмитрий Певцов, актриса Джейн Биркин (Франция), тележурналист Екатерина Андреева, певец Аль Бано (Италия), музыкальная группа "Баккара" (Испания), кардиохирург Леонид Стерник (Израиль), легенды мирового спорта Евгений Ловчев и Владимир Ткаченко и другие.

Проект "Музыка мира" реализует фонд культурных и образовательных программ "Открытое море", который получил поддержку Фонда президентских грантов. Онлайн-проект будет доступен в Wink на телеканале "Все ТВ" бесплатно и без регистрации. Также позднее будет доступна запись концерта.

Справка "РГ"

Симфония № 7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича - одно из важнейших произведений композитора, созданное в основном в блокадном Ленинграде в 1941 году (закончено в Куйбышеве). Премьера симфонии в осажденном Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года и имела важнейшее символическое значение. Исполнял симфонию Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под руководством Карла Элиасберга.

Культура Музыка Классика 75-летие Победы День Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома