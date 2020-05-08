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Братья Руссо: Ремейк "Геркулеса" будет, как кинокомиксы Marvel

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    08.05.2020, 15:28
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джо и Энтони Руссо, которые назначены продюсерами игрового ремейка мультфильма "Геркулес", рассказали, что о покадровом повторении уже знакомой диснеевской сказки, основанной на древнегреческих мифах, речи не идёт.

По словам братьев, известных как режиссёры фильмов про команду Мстителей, они планируют использовать свой опыт работы с марвеловскими комиксами: взяв основу, сделать собственную историю, передаёт Collider.

Они также добавили, что и они, и их дети - большие фанаты мультфильма 1997 года.

Большего Руссо сказать не могут, потому что сами только начинают думать о проекте - они даже не знают, будет он мюзиклом или нет (хотя музыка "будет играть важную роль" в любом случае).

Сценаристом будет Дэйв Каллахэм, работавший над "Неудержимыми" и сиквелом "Zомбилэнда". Имя режиссёра пока неизвестно.

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