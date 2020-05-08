Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов испугался биться с ним и защищать свой пояс.

- Я твердо знаю, что у меня есть титул. Меня не следовало лишать его (Фергюсона лишили звания временного чемпиона в 2018 году, так как он получил травму - прим. авт.), - заявил Тони во время пресс-конференции в онлайн-режиме. - Хабиб не захотел драться. Он сбежал, как собака с поджатым хвостом. То же самое с Конором Макгрегором. Они кричали, что будут следующими. Но где они теперь? Они оба для меня больше не существуют.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 19 апреля. Однако Хабиб не смог вылететь из России в США из-за временного закрытия границ, вызванного пандемией коронавируса.

Новым соперником Фергюсона стал соотечественник Джастин Гэджи. Бой состоится во Флориде в ночь на 10 мая. Он был согласован с властями штата и местной атлетической комиссией. Турнир пройдет без зрителей.