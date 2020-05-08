Глава Минстроя выписан из больницы

Глава Минстроя Владимир Якушев выписан из стационара. Дальнейшее лечение он будет проходить дома, сообщает пресс-служба министерства.

"Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ 52 департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления", - сообщает ведомство. Заместитель министра Дмитрий Волков также продолжает лечение в домашних условиях.

Глава Минстроя принял решение о госпитализации 1 мая. У него и у Дмитрия Волкова результатом КТ был подтвержден диагноз коронавирус. Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ был назначен Никита Стасишин.

Лечение от коронавируса проходят также премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минкультуры Ольга Любимова.