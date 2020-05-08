Глава UFC взял на себя ответственность за срыв боя Хабиба и Фергюсона

Поединок должен был пройти в США, поэтому Нурмагомедов проводил свой тренировочный лагерь в Штатах. Но в условиях распространения коронавируса дата и место проведения турнира UFC начали меняться. Руководство промоушена заверило Хабиба и его команду, что бой проведут в Абу-Даби. Туда-то Нурмагомедов и направился, но в Эмираты его не пустили. Вся команда вернулась в Россию, после чего границы были временно закрыты из-за пандемии.

- Люди обвиняли его, что он застрял в России. Но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог предвидеть того, что случилось, - рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу BT Sport. - Мы все приняли плохие решения, в результате которых он застрял в России. Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже беру на себя ответственность за это.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон не состоится уже в пятый раз. Новым соперником Тони по бою, который состоится уже завтра, 9 мая, стал Джастин Гэтжи.