Известна дата премьеры самой мощной Hyundai Sonata

Портал The KCB опубликовал информацию о дате дебюта "подогретой" версии Hyundai Sonata и её технических характеристиках.

Так, по сведениям ресурса, Hyundai Sonata N Line покажут 20 мая этого года, производство стартует в июне. Однако не уточняется, на каком рынке модель появится впервые. Предполагаем, что это либо США, либо Южная Корея.

У "подогретой" версии будет турбированный бензиновый двигатель объёмом 2.5 литра мощностью 294 л.с., сагрегатированный с 8-ступенчатым преселективным "роботом".

Также известно, что Sonata N Line получит перенастроенную подвеску, усиленные тормоза и дополнительный режим "Sports +".

Фото: www.thekoreancarblog.com

В салоне установлены кресла со спортивным профилем и развитой боковой поддержкой, их центральная секция отделана алькантарой. Традиционно элементы интерьера получили красную прострочку.

В России восьмое поколение Hyundai Sonata представлено с января 2020 года. Цена на седан в настоящее время стартует от 1 524 000 рублей. На нашем рынке модель предложена с бензиновыми моторами мощностью 150 и 180 л.с., оба работают в паре с автоматической трансмиссией.

Что касается развития линейки "подогретых" моделей, то Hyundai ей активно занимается: известно, что исполнение N Line появится у нового поколения Hyundai Elantra.