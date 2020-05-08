Постановление правительства Калужской области от 8 мая 2020 года № 373 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 7.1 постановления в новой редакции:

"7.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территорию Калужской области пройти изоляцию сроком 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и:

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях и другую необходимую информацию в медицинские учреждения по месту жительства;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции.".

1.2. Дополнить постановление пунктом 14 следующего содержания:

"14. Министерству здравоохранения Калужской области во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (в ред. постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2020 № 10, от 13.04.2020 № 11) совместно с УМВД России по Калужской области (по согласованию) и территориальным органом Роспотребнадзора по Калужской области (по согласованию) обеспечить доставку лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего постановления, на изоляцию.

Организациям, на базе которых развернуты обсерваторы, обеспечить размещение и содержание лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего постановления, под контролем министерства здравоохранения Калужской области и территориального органа Роспотребнадзора по Калужской области.".

1.3. Пункты 14, 15 постановления считать пунктами 15, 16 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







