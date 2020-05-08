Постановление губернатора Пензенской области от 8 мая 2020 года № 76 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 08.05.2020 № 75"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести изменение в постановление Губернатора Пензенской области от 08.05.2020 № 75 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями)", признав пункт 1.3. утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







