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08.05.2020 17:38
Рубрика: В мире

Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом кубинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

"У меня состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. Я поздравил его с 75-летним юбилеем героической победы Красной армии в войне против фашизма", - заявил Диас Канель.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
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"Мы также обменялись поздравлениями по случаю 60-летнего юбилея восстановления дипломатических отношений между Кубой и Россией", - отметил президент.

Несколькими часами ранее кубинский лидер заявил, что Москва и Гавана с оптимизмом смотрят на будущее двусторонних отношений между странами. Он также опубликовал ссылку на совместную статью глав МИД России и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, вышедшую по случаю юбилей восстановления дипотношений одновременно на русском и испанском языках в официальных изданиях обеих стран - "Российской газете" и "Гранме".

Напомним, что официальные контакты между Россией и Кубой начались в 1902 году, а в 1942 году были установлены дипотношения между Кубой и СССР. Но уже в 1952 году они были разорваны пришедшим к власти на Острове диктатором Фульхенсио Батистой. Восстановлены дипотношения были 8 мая 1960 года, после победы революции во главе с Фиделем Кастро.

В мире Северная и Центральная Америка Куба 75 лет Великой Победы

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