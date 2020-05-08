При каком пробеге у автомобиля начинается вторая жизнь

Выбирая автомобиль с пробегом можно встретить совершенно разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что не стоит брать машину, отмотавшую более 120 тысяч километров, кто-то считает, что именно с этого рубежа у авто открывается второе дыхание.

Чаще всего на перепродажу автомобили попадают по истечении срока гарантийного обслуживания: как правило, это три года. К этому времени машина может подойти к рубежу в 60 тысяч километров, где стоит провести серьезное техобслуживание. В частности, поменять тормозные колодки, рабочую жидкость DOT, залить свежий антифриз, поменять ремень генератора, поставить новые фильтры, залить масло.

Второй такой рубеж - это 120 тысяч. Здесь уже замене подлежат ремень газораспределительного механизма, тормозные диски, подшипники, свечи зажигания и другие детали, прожившие свой век. Если после гарантийного срока машина продается с пробегом 120 тысяч километров, это гораздо лучше, чем 80 или 90, пишет aif.ru.

Важный момент: где проездил автомобиль большую часть этих километров. Большой пробег при малом возрасте говорит о том, что основные расстояния были пройдены на загородных трассах. Здесь страдают разве что подшипники, но отремонтировать их несложно.

Если же основную часть своего небольшого пробега машина провела в городских пробках, то пробег в моточасах будет больше загородного. При таких условиях автопроизводители рекомендуют менять масло и фильтры не каждые 15 тысяч километров, а в два раза чаще. Это соблюдают не все, а значит мотор подвергается повышенному риску из-за выработавшегося масла.

Поэтому лучше брать машину, проездившую по загородным дорогам 120 тысяч километров, но имеющую штампы о регламентированных ТО работах, нежели "городскую лошадку", толкавшуюся в пробках по городу все 60-80 тысяч километров своего пробега.

Современные турбированные моторы могут спокойно проездить 200-250 тысяч километров при надлежащем уходе. Ресурс коробки-автомата составляет примерно 150 тысяч километров. У "механики" на этом рубеже придется поменять диски сцепления. Старые автомобили премиум-класса типа Mercedes W124 могли без ремонта показать и 400 и 600 тысяч километров. Чудеса надежности показывала и Audi 100 двадцатилетней давности.