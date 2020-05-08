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Райан Мерфи работает над третьим сезоном "Королев крика"

Новости
    08.05.2020, 16:13
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неугомонный Райан Мёрфи, автор целой кучи сериалов, работает над третьим сезоном одно из своих хитов "Королевы крика".

Он подтвердил это лично фанатам в соцсетях.

У Мёрфи, отметим, только что освободилось время в связи с выходом на Netflix сериала "Голливуд" и переносом съёмок десятого сезона "Американской истории ужасов" на неопределённый срок.

Первый сезон "Королев крика" вышел в 2015-м, второй - год спустя, в 2017-м Fox объявил, что сериал закрывается.

В "Королевах" играли любимицы Мёрфи Эмма Робертс и Билли Лурд. Они рассматривают возможность сыграть и в продолжении, сообщил Райан в 2019 году, признавшись в том, что вынашивает планы возродить проект.

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