В Сибири продлят режим самоизоляции

В регионах Сибирского федерального округа после майских праздников продлят режим самоизоляции.

Это связано с том, что сибирские регионы пока не преодолели пик заболеваемости коронавирусом. В некоторых из них в ближайшее время будет введен масочный и перчаточный режим, а также электронные пропуска.

- Только вот в какой степени будут ограничения - в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики, - цитирует ТАСС полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Процесс по смягчению режима самоизоляции будет проходить постепенно - в зависимости от конкретной ситуации на местах. По предварительным данным, в первую очередь послабления коснутся строительного и аграрно-промышленного комплекса, а также транспортной сферы.

Как сообщала "РГ", после майских праздников въезд в туристические регионы Сибири - республики Алтай, Хакасию и Туву будет по-прежнему ограничен.