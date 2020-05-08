Сборная России потеряла шансы выйти в финал Кубка наций по шахматам

Российские шахматисты потерпели еще одно поражение в Кубке наций. После сегодняшнего проигрыша американцам в седьмом туре онлайн-турнира наша команда проиграла сборной Китая в восьмом раунде со счетом 1,5:2,5. Таким образом, у россиян не осталось шансов на выход в финал соревнований.

Победу сборной Китая, которая и так лидирует в турнирной таблице, принесла Хоу Ифань, победившая Александру Горячкину. Остальные партии в матче (Сергей Карякин - Вэй И, Владислав Артемьев - Ван Хао, Ян Непомнящий - Дин Лижэнь) завершились ничейным исходом.

В других матчах сборная США оказалась сильнее команды "остального мира" со счетом 3:1. Вничью сыграли команды Европы и Индии (2:2).

По итогам восьми туров сборная Китая упрочила лидерство (15 очков). На втором месте, которое дает путевку в финал по результатам кругового турнира, расположилась сборная США (11). За главный приз еще может побороться команда Европы (10).

А вот России с 5 очками в активе потеряла шанс выйти в финал турнира, так как не сможет набрать в оставшихся двух турах больше четырех баллов, поэтому не поднимется выше четвертого места.

Аналогичная ситуация у Индии (5). На последней строчке турнирной таблице идет сборная "остального мира" (2).