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08.05.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Выпуск Tesla Roadster перенесли на неопределенный срок

Текст: Юрий Зубко

Tesla Roadster придется подождать. Как сообщает издание Automotive News, Илон Маск перенес выпуск модели на неопределенный срок. Бизнесмен, у которого не так давно родился шестой ребенок, считает, что у Tesla есть более важные задачи. Например, наращивание производства кроссовера Model Y и строительство завода в Берлине.

"Родстер - это что-то вроде десерта. Пока же нам нужно купить мясо, картошку, зелень и все такое", - отметил Маск.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Он также добавил, что сначала Tesla выпустит пикап Cybertruck, а потом уже займется родстером.

Roadster должен стать самым быстрым городским электрокаром, а старт его продаж был запланирован на 2021 год.

Прототип Tesla Roadster показали в ноябре 2017 года. Купе укомплектовали тремя электрическими моторами, позволяющими ускоряться с места до 96 км/ч за 1,9 секунды.

Компания обещала, что из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско новый спорткар сможет доехать на одной зарядке батарей. Заявленный запас хода составляет 1 000 км в загородном режиме движения.

Примечательно, что пару дней назад Маск объявил о переносе начала производства грузовиков Semi на 2021 год.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что американца шокировало ужасное качество сборки кроссовера Tesla Model Y. Кроме того, автопилот не уберег Tesla от аварии на скользкой дороге.

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#Tesla