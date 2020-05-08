Указ губернатора Ярославской области от 8 мая 2020 года № 109 "О внесении изменений в указы Губернатора области от 18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 № 80"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. В абзацах третьем, четвертом, пятом пункта 1, абзаце первом пункта 81 слова "по 11 мая" заменить словами "по 31 мая".

1.2. Абзацы шестой, десятый пункта 1 признать утратившими силу.

1.3. После пункта 85 дополнить пунктами следующего содержания:

"86. Рекомендовать гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, нахождении в общественных местах (на станциях и остановках транспорта, на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах, автозаправках, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, магазинах и других специализированных объектах розничной торговли, на всех предприятиях и организациях, продолжающих свою работу, в иных местах массового скопления людей), а также при посещении организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления в период с 10 по 15 мая включительно.

87. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах, указанных в пункте 86 настоящего указа, с 16 мая до особого распоряжения.

88. Правительству Ярославской области разработать комплекс мер, направленных на обеспечение доступности средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) для населения.".

2. Внести в указ Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" следующие изменения:

2.1. Из преамбулы слова "и на основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" исключить.

2.2. В пункте 1 слова "по 11 мая" заменить словами "по 31 мая".

2.3. В пункте 3:

2.3.1. Из подпункта 3.3 слова ", но в пределах срока, установленного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" исключить.

2.3.2. Подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. Определить постановлением Правительства Ярославской области организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, деятельность которых разрешается на территории Ярославской области с учетом ограничений, установленных в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего пункта, на период с 12 по 31 мая".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю. Миронов







