Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 4 гектаров

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево составляет около четырех гектаров. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. Ранее называлась цифра в 2,5 гектара.

- Ситуацию оцениваем, как повышенной готовности, но при этом у нас готовы все документы, чтобы ввести здесь ЧС. В зоне риска находятся около 1400 человек. Мы полностью готовы к эвакуации, часть людей уже сами покидают свои дома. Все наши пункты временного размещения полностью готовы принять людей, транспортные средства также полностью готовы, - сказал Бречалов.

Он добавил, что власти приняли решение эвакуировать людей с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, ситуация осложняется тем, что на территории Пугачева есть контактные с пациентами с выявленным коронавирусом.

- Если мы поймем, что ситуация ухудшается, вводим режим ЧС. По нему мы абсолютно всех эвакуируем в течение 40 минут. По контактным пациентам с коронавирусом у нас есть индивидуальный протокол, каждого определим в лечебное учреждение, - подытожил глава Удмуртии.

Напомним, в Пугачеве из-за загоревшейся травы сегодня начали взрываться снаряды. Чуть позже некоторые жители поселка стали самостоятельно покидать дома. Предварительно причиной пожара называется поджог травы "черными копателями", собирающими на территории населенного пункта металл.

Напомним, впервые снаряды в Пугачеве начали взрываться еще летом 2011 года. После этого сильные взрывы повторились в мае 2018 года. Тогда с близлежащих территорий эвакуировали около 1400 человек.