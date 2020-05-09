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9 мая 2020 г.

Указ губернатора Воронежской области от 8 мая 2020 года № 183-у "О продлении действия указа губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Продлить действие указа губернатора Воронежской области от 03.04.2020 № 138-у "О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" до особого распоряжения губернатора Воронежской области.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



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