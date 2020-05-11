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11.05.2020 16:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму режим самоизоляции продлен до 31 мая

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым своим указом продлил срок действия режима повышенной готовности и самоизоляции до 31 мая. Соответствующий документ опубликован на сайт правительства РК.

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По-прежнему разрешается покидать жилища в чрезвычайных ситуациях, а также чтобы выносить мусор, выгуливать домашних животных, ходить в ближайший магазин или аптеку, а также ездить на работу на возобновившие деятельность предприятия.

Одновременно с 12 мая 2020 года до особого распоряжения вводится обязательное ношение масок - медицинских и немедицинских и респираторов. Такое требование действует в общественном транспорте, в легковых такси, во всех магазинах, в аэропорту, на вокзалах и автостанциях.

Этим же документом минздраву Крыма поручено подготовиться к переводу на круглосуточный режим работы дополнительных медицинских работников и обеспечить дополнительную госпитальную базу для приема больных до особого распоряжения.

В Крыму девять человек заразились коронавирусом в больнице

Ранее глава Крыма принял решение о возобновлении деятельности большинства предприятий промышленности и торговли с 18 мая.

Напомним, в Республике Крым по данным Роспотребнадзора выявлено 202 положительных на COVID-19. Из них на лечении 136 человека, выздоровели 64.

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