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Братья Руссо объявили о запуске нового онлайн-шоу в Instagram

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    12.05.2020, 13:22
Текст:   Богдан Бобров

Братья Руссо, наиболее известные как авторы "Саги Бесконечности", объявили о запуске нового проекта Pizza Film School.

В нем они будут раз в неделю просматривать в прямом эфире в Instagram вместе с аудиторией фильмы, которые оказали "наибольшее влияние на взросление и заставили хотеть стать режиссерами".

Постановщики "за кусочком пиццы", чтобы поддержать местные предприятия быстрого питания, обсудят просмотренное и ответят на вопросы подписчиков.

Дебютный выпуск запланирован на 15 мая, первой картиной выбрана "Ненависть" с Венсаном Касселем.

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