"Черный апрель": авторынок в России сократился на 72,4%

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в прошлом месяце. В АЕБ окрестили апрель "чёрным", сообщив, что результаты побили все антирекорды.

В апреле 2020 года дилеры продали 38 922 автомобиля, что на 72,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2019-ом. В численном выражении количество реализованных машин составляет минус 102 089 единиц.

"Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ, - комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. - "Чёрный апрель" 2020 года нанёс сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе - даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж".

Также Штэрцель отметил, что несмотря на готовность дилеров к перезапуску, не стоит ожидать существенного роста продаж в мае.

Напомним, что практически все дилеры марок, представленных в России, предлагают покупку автомобилей онлайн, в том числе УАЗ и Lada.