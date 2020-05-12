Распоряжение губернатора Омской области от 12 мая 2020 года № 55-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Абзац двенадцатый подпункта 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"- руководителей и сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления, расположенных на территории Омской области, обеспечивающих функционирование указанных органов, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (при наличии удостоверения (иного документа), подтверждающего выполнение служебных (трудовых) обязанностей в соответствующих органах и организациях);".

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Временно приостановить:

1) с 28 марта по 24 мая 2020 года деятельность:

- фитнес-клубов и тренажерных залов, компьютерных клубов, саун, бассейнов, аквапарков, спа-центров, массажных кабинетов, других аналогичных объектов;

- торговых центров (комплексов), за исключением находящихся на их территориях аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, в которых реализуются продовольственные товары;

- объектов розничной торговли, не расположенных на территории торговых центров (комплексов), за исключением объектов розничной торговли, в которых реализуются продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 2 к настоящему распоряжению, а также за исключением объектов розничной торговли, в которых реализуются непродовольственные товары, оборудованных отдельными входами (выходами) и имеющих площадь торгового зала до 350 кв. метров.

Требования в отношении объектов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, не распространяются на специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- организаций в сфере образования дополнительного детей и взрослых (ОКВЭД 85.41)*;

- организаций в сфере предоставления услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91)*;

2) с 28 марта по 24 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) с 31 марта по 24 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, отелях и иных средствах размещения, расположенных на территории Омской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в средствах размещения, предусмотренных подпунктами 2, 3 настоящего пункта:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

4) плановые профилактические осмотры населения, за исключением предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных категорий работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".".

4. Дополнить сноской следующего содержания:

"* Наименование видов деятельности приведено в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).".

5. В приложении № 1 "Справка работодателя" абзац первый после слов "Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

6. Приложение № 3 "Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена" исключить.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







