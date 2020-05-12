Новости

Захарова отметила необъективность западных СМИ в освещении ситуации с COVID 21:35
Блокчейн-проект TON Павла Дурова закрывается 21:09
Голикова: Из обследованных медиков антитела к коронавирусу имел каждый пятый 20:21
В Москве снова можно получать SMS-пропуска 20:01
Антикризисный транспорт бизнеса: выбираем недорогой подержанный "каблук" 20:00
Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС 19:54
Минэнерго США ожидает полное снятие карантина в мире в конце 2020 года 19:53
Жители деревень на севере Сирии развернули колонну военных США 19:50
В Москве цифровой пропуск можно снова получить по SMS 19:28
Татьяна Голикова: Количество безработных в России удвоилось 19:08
В Минздраве рассказали, как решается вопрос с дефицитом врачей 19:08
Лучшие короткометражки Каннского кинофестиваля представили в Сети 19:04
Министры энергетики России и США обсудили ситуацию на нефтяном рынке 18:47
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики 18:47
Дмитрий Певцов ответил на критику фильма «На Париж» 18:46
Севастополь отказался использовать новые ИВЛ из-за пожаров в больницах 18:43
Испания введет двухнедельный карантин для всех въезжающих 18:33
"Академик Черский" прибыл в логистический центр "Северного потока-2" 18:32
За майские праздники площадь лесных пожаров снизилась в 6 раз 18:29
Назначен новый глава погрануправления ФСБ России по Кубани 18:25
Первый беспилотный электробус протестировали под Минском 18:20
Обращение Владимира Путина в День Победы смотрели более 15 млн россиян 18:11
Германия отказалась создавать "туристический коридор" с Италией 18:07
В Белгороде умер восьмой пациент с коронавирусом 17:58
Минздрав не зафиксировал увеличение смертности от пневмонии 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
12.05.2020 20:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Последний приют

Нелегальные дома престарелых: высокий доход для владельцев, смертельная опасность для обитателей
Текст: Юрий Снегирев (Московская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154)
Пожар начался за минуту до полуночи. Дом престарелых спал. Потушили быстро, но 11 стариков уже никогда не проснутся. Дым от дешевого сайдинга убил их. И еще их убил удивительный пофигизм соседей по элитному поселку "Красногорская усадьба", участкового, пожарного инспектора, наконец, администрации поселка. Частный хоспис для стариков "Второй дом" стал домом последним.

Раньше здесь было поле. Потом нувориши стали строиться. А потом разоряться. Дворцы-недострои сдавались внаем. Коттедж по Тенистой улице в аренде более 10 лет. Арендатор Дмитрий Новиков соединил два участка и два строения галереей с душевой, где и начался пожар от включенного водонагревателя. К слову, Новиков не совсем предприниматель. Никакой регистрации богоугодного заведения не было и нет. Одним словом, это серый проект, где не только пожарной сигнализации не было, но и тревожной кнопки. Взглянешь со стороны - тут живут состоятельные люди на опушке леса. Не шумят, никаких шашлыков и вечеринок. Иногда отворяются ворота и туда заезжает черный лимузин. Это нового постояльца привезли. А бывает наоборот - "скорая" вывозит тело одного из "гостей" дачи, внезапно умершего на диванчике в гостиной за вечерним (утренним) чаем. Именно так обычно обставлялась смерть постояльцев. Просто идеальные соседи. И если бы не пожар со смертями беззащитных стариков, то мы бы и не узнали, что творилось за высоким забором.

Фото: Константин Завражин/РГ
Суд арестовал организатора незаконного хосписа в Подмосковье

...Улица Тенистая пропахла гарью. В воздухе кружит квадрокоптер телевизионщиков. На крыше галереи вздыбленная от огня черепица. Разбитое окно. Как только приоткрываются ворота, коллеги кидаются к щели. А внутри на качелях сидят ошарашенные выжившие бабушки и дедушки. Их опрашивают следователи. Сначала хотели прямо ночью отправить выживших во Дворец культуры "Опалиха", но ввиду незначительной площади пожара (30 кв. метров) решили стариков на ночь оставить в правом крыле самодеятельного пансионата. Тех, кого не разобрали родственники, увезли в Кратово, в пансионат "Отдых".

Кругом машины прокуратуры, Следственного комитета, по периметру ходят полицейские. Наконец, к воротам подходит женщина в маске. Она дочь 97-летней постоялицы. Приехала за ней. Переводит ее в другой такой же частный пансионат. Всего их в районе 15. Но, боюсь, ненадолго. После пожара все нелегальные пансионаты будут закрыты. К гадалке не ходи!

Проживание во "Втором доме" обходится недешево. От 1200 (четырехместное проживание) до 1800 рублей (номер люкс) в сутки. Для люксовых проживающих еженедельные анализы, массаж и персональное меню. Это так описано на сайте, который сразу после пожара был закрыт. Да и телефоны перестали отвечать.

Никакой регистрации богоугодного заведения не было и нет. Это серый проект, где не только пожарной сигнализации не было, но и тревожной кнопки

По другую сторону Волоколамского шоссе коттеджный поселок "Вишневый сад". Здесь на улице Луговой еще один корпус "Второго дома". И тоже глухая стена без вывески. В домофон прошусь на прием. Дескать, имею бабушку, желаю пристроить, а телефоны не отвечают.

- Мы не работаем! - испуганный женский голос отгонял меня подальше.

- Врут! - улыбнулась дворничиха с соседнего участка. - Еще вчера был завоз свежих стариков. Заперлись после пожара...

Ну почему, почему старики становятся заложниками? Неужели нельзя все сделать по СанПиНу? С огнетушителями, тревожной кнопкой и регистрацией?

Я провел собственное расследование. Есть в России еще частные "белые" пансионаты. И их немало. Но ценник! Не каждый готов выложить от 100 тысяч рублей в месяц за дражайшего родителя. Другая крайность - так называемые "стариковские гетто". За каких-то 15 тысяч рублей вы сдаете предка на руки киргизским сиделкам в дощатую дачку на шести сотках. Одна готовит баланду из рыбьих голов, другая раз в неделю выносит горшки. Таких концлагерей тоже немало. Я побывал в одном таком в Петушках. Лучше бы я этого не видел! Тюремный срок для хозяина - это слишком мало. До сих пор содрогаюсь.

Родственники забрали постояльцев сгоревшего в Красногорске хосписа

Ну и, наконец, средний класс, к которому относился "Второй дом". Отличные отзывы на сайте, которые наверняка писаны самими сотрудниками. Правда, есть и такие, которые начинаются словами: "Бегите! Это концлагерь!". Снаружи все благополучно. Но никаких официальных договоров. И, соответственно, никакой ответственности. Заведение на улице Тенистой могло принять 50 стариков. С каждого по 50 тысяч. Это 2,5 миллиона рублей. А расходы только на аренду, на незамысловатую еду да на персонал, который зачастую не имеет квалификации. И никаких налогов. Разве что с участковым "поговорить" раз в месяц, чтобы не лез в пансионные дела. Пожарный кран? Нет, не слышали. У нас же просто дача, а все эти старики просто гости. Гости на этой Земле. Выгодно? Еще как!

А желающих пристроить своих предков хоть отбавляй! Открою тайну: большинство постояльцев таких домов престарелых с нехорошими психиатрическими диагнозами. От деменции до откровенной шизофрении. В официальные дома престарелых их просто не берут! Их направляют в специализированные заведения - психоневрологические интернаты. О них ходят легенды одна страшнее другой. И развеять эти ужасы нет никакой возможности - журналистов туда не подпускают на пушечный выстрел. Отдать туда своего пусть и надоевшего родителя рука не поднимается.

Вот и получается, что родственники буквально молятся на таких вот "предпринимателей" вроде Дмитрия Новикова. Лишь бы кормили, утку подавали и не били. Ну и цена не зашкаливала. А остальное - как-нибудь.

Раз хоспис не зарегистрирован, то и проверять его вроде не имеют права. И что там за забором, никого не касается. А участковый куда глядел? Неужели в собственный карман? А руководство ТСЖ? Не заметить 50 стариков, собранных в тесных клетушках, - надо быть слепым. Я разговорился с двумя молодыми мамашами, которые проживают на соседней улице.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Названа причина пожара в хосписе в Красногорске

- Да, конечно, мы знаем, что за забором подпольный дом престарелых. А напротив частный детский сад с бассейном. Платишь всего 30 тысяч в месяц, и ребенок накормлен, умыт и весел.

- А если, не дай бог, пожар? Или отравление? Старики и дети самые уязвимые.

- Зато удобно. Не надо никуда возить, унижаться и просить.

Пока петух не клюнет, эти гражданки не перекрестятся. Наше русское "авось" легко побеждает разум. И как же дальше? "Второй дом" с филиалами, конечно, закроют. Но появится "Третий дом". И "Дом четвертый". Пока есть спрос, за предложением дело не станет. Авось пронесет.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Обращение Владимира Путина в День Победы смотрели более 15 млн россиян
Новые меры поддержки граждан и бизнеса: кому полагаются выплаты от государства
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
В Москве снова можно получать SMS-пропуска
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
Мошенники придумали новые способы похищать деньги с карт