Организатору незаконного хосписа в Подмосковье предъявлено обвинение

Организатору незаконного хосписа в подмосковном Красногорске предъявлено обвинение. Он вину признал. Дело ведет СК по Московской области.

Дмитрий Новиков стал обвиняемым в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Напомним, 11 мая 2020 года в частном домовладении в микрорайоне Опалиха в Красногорске произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с ожогами, еще девять были госпитализированы. В течение следующих суток еще две пенсионерки скончались в больнице. Сотрудники СК и полиции быстро установили и задержали организатора этого хосписа.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В самое ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По указанию и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.