Собянин: За время ограничений в Москве построили 14 км линий метро

"Большая стройка, большое количество людей и техники, но останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс, это важнейшая стройка для Москвы и москвичей", - цитирует мэра ТАСС.
По словам градоначальника, протяженность только восточного участка Большой кольцевой линии столичной подземки составляет 11 километров, причем большую часть из них прокладывают с помощью 10-метровых тоннелепроходческих щитов. 5 мая один из таких щитов с именем "Победа" был смонтирован и запущен для прокладки тоннеля. Этот щит спроектировали китайские и российские инженеры, сделали его в Китае и привезли в Москву по Северному морскому пути через Санкт-Петербург. Всего до конца года планируется построить 25 километров новых линий метро в Москве.
Мэр напомнил, что с 12 мая в столице разрешено возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям, но они должны соблюдать строгие меры предосторожности - персонал необходимо обеспечить масками и перчатками, нужно выборочно тестировать сотрудников на коронавирус, а между рабочими местами необходимо соблюдать дистанцию или установить перегородки.