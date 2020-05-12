Собянин: За время ограничений в Москве построили 14 км линий метро

В Москве за время действия режима повышенной готовности было построено около 14 из 25 километров линий метро, запланированных на этот год. Стройка подземки не останавливалась, поскольку это непрерывный процесс, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Большая стройка, большое количество людей и техники, но останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс, это важнейшая стройка для Москвы и москвичей", - цитирует мэра ТАСС.

По словам градоначальника, протяженность только восточного участка Большой кольцевой линии столичной подземки составляет 11 километров, причем большую часть из них прокладывают с помощью 10-метровых тоннелепроходческих щитов. 5 мая один из таких щитов с именем "Победа" был смонтирован и запущен для прокладки тоннеля. Этот щит спроектировали китайские и российские инженеры, сделали его в Китае и привезли в Москву по Северному морскому пути через Санкт-Петербург. Всего до конца года планируется построить 25 километров новых линий метро в Москве.

Мэр напомнил, что с 12 мая в столице разрешено возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям, но они должны соблюдать строгие меры предосторожности - персонал необходимо обеспечить масками и перчатками, нужно выборочно тестировать сотрудников на коронавирус, а между рабочими местами необходимо соблюдать дистанцию или установить перегородки.