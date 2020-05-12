Суд арестовал организатора незаконного хосписа в Подмосковье

Суд согласился с ходатайством Следственного комитета и арестовал Дмитрия Новикова, организатора незаконного хосписа в подмосковном Красногорске.

Напомним, Новиков стал обвиняемым в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Пожар в частном домовладении в микрорайоне Опалиха в Красногорске случился, по предварительным данным, из-за неисправной сауны на втором этаже. После тушения пожара были обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с ожогами, еще девять были госпитализированы. В течение следующих суток еще две пенсионерки скончались в больнице. Теперь жертвами пожара стали 11 человек.

Сотрудники СК и полиции быстро установили и задержали организатора этого хосписа.