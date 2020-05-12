Тушившие петербургскую больницу пожарные пройдут дезинфекцию

75 пожарных, которые тушили возгорание в петербургской больнице Святого Георгия, пройдут дезинфекцию. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Северной столице.

Больница Святого Георгия одной из первых в городе была перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19.

Пожар произошел на шестом этаже учреждения, в отделении реанимации. Спасатели входили в "красную зону", выводили из здания пациентов и медработников.

В ГУ МЧС сообщили, что сама по себе форма пожарных - защитная. И, естественно, что огнеборцы, когда они тушат пожары, работают в масках, которые защищают органы дыхания от дыма и опасных соединений.

Тем не менее, учитывая характер медучреждения, было принято решение о том, что огнеборцы, тушившие пожар в больнице, пройдут через процедуру дезинфекции.