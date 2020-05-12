По факту пожара в петербургской больнице возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия, статья - "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном СК уточняют, что сейчас проводятся первоначальные следственные действия. В частности, выясняется точное количество погибших. По предварительным данным, скончались пятеро пациентов больницы, подключенные к аппаратам ИВЛ. Пока в отделении реанимации работают пожарные.

Одной из возможных причин пожара называют короткое замыкание или неисправность аппаратов ИВЛ.

Стоит отметить, что сама больница Святого Георгия перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19. И следователям, криминалистам и другим специалистам предстоит работать в "красной" зоне.