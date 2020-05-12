Распоряжение главы Удмуртской Республики от 12 мая 2020 года № 101-РГ "О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики"

1. Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - новая коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить на территории Удмуртской Республики:

1) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, детских кружков и секций, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов для массовых тренировок, горнолыжных трасс, и иных объектов, в том числе объектов массового отдыха, развлекательных и досуговых заведений, в которых оказываются аналогичные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

2) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

3) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

4) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптикоо-фтальмологические изделия (оборудование), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, продажи товаров для садоводства и огородничества, а также пунктов выдачи онлайн-заказов, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Данный подпункт не распространяется на объекты розничной торговли в части реализации строительных и сопутствующих материалов на территории Удмуртской Республики (за исключением городов Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска, Можги);

5) с 28 марта до особого распоряжения работу ярмарок и рынков, за исключением осуществления розничной торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества;

6) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), за исключением находящихся в них:

объектов, в которых осуществляется розничная торговля продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости;

объектов, в которых оказываются бытовые услуги, допущенные к осуществлению в соответствии с пунктом 6 настоящего распоряжения;

аптек и аптечных пунктов;

7) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения деятельность СПА-салонов, соляриев, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Данный подпункт не распространяется на организации, оказывающие услуги массажных салонов на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, в части лечебного массажа на дому у потребителя по назначению врача;

8) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования.

Данный подпункт не распространяется на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в частных домовладениях, газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и (или) горячего водоснабжения в многоквартирных домах.

3. С 17 апреля до 28 апреля 2020 года запретить на территории Удмуртской Республики посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, земельных участков, на которых расположены такие здания и сооружения, а также участие в проводимых в указанных объектах и территориях религиозных обрядах и церемониях, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования указанных объектов.

С 29 апреля 2020 года до особого распоряжения запретить на территории Удмуртской Республики посещение гражданами коллективных богослужений в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

4. С 15.00 часов 16 апреля 2020 года до особого распоряжения ограничить на территории Удмуртской Республики посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев оформления услуг по погребению (захоронению) и участия близких родственников в погребении (захоронении).

5. Запретить на территории Удмуртской Республики курение кальянов в ресторанах, кафе, барах и иных общественных местах, в том числе доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому.

6. Допускается осуществление следующих видов деятельности:

1) деятельность по оказанию бытовых услуг, за исключением услуг, перечисленных в подпункте 7 пункта 2 настоящего распоряжения, при соблюдении требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также установленного Правительством Удмуртской Республики порядка уведомления о выполнении таких услуг (работ);

2) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей при условии перехода на удаленный режим работы, в установленном законом порядке;

3) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы (оказывающих услуги) по следующим направлениям деятельности: проектная деятельность, добыча нерудных материалов, производство строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования; строительство, в том числе жилищное; благоустройство территории; строительно-монтажные работы на линейных объектах, строительномонтажные работы по капитальному ремонту объектов капитального строительства и линейных объектов; доставка строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, сопутствующих материалов; доставка нерудных материалов; капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов; технический и строительный контроль производства работ на объектах капитального строительства и строительно-монтажных работ на линейных объектах, в том числе контроль качества строительно-монтажных и других видов работ, касающихся сертификации; проведение лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций; оптовая торговля строительными и сопутствующими материалами, ремонтные работы строительного оборудования, строительной и специальной техники, в том числе производство и доставка запасных частей для строительного оборудования, строительной и специальной техники; работы по обеспечению безопасности в газоснабжении и электроснабжении;

4) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих страховые медицинские услуги в системе ОМС;

5) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по техническому и сервисному обслуживанию транспортных средств, а также услуги по мойке автомобильного транспорта;

6) деятельность системообразующих организаций, входящих в перечни системообразующих организаций российской экономики, утвержденные в установленном порядке исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, комиссиями, действующими при них, а также их дочерних обществ, с учетом положений пункта 2 настоящего распоряжения;

7) деятельность непрерывно действующих предприятий промышленности и исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу;

8) деятельность организаций, занимающихся лесоводством и лесозаготовкой;

9) деятельность стоматологий;

10) деятельность лизинговых компаний;

11) деятельность автономного учреждения Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

12) деятельность Микрокредитной компании "Удмуртский фонд развития предпринимательства";

13) деятельность Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики;

14) деятельность учреждений, подведомственных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики;

15) деятельность бюджетного учреждения Удмуртской Республики "Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества";

16) деятельность кадастровых инженеров;

17) деятельность организаций, реализующих экспортные контракты;

18) деятельность предприятий атомного энергопромышленного комплекса и их дочерних обществ, в том числе акционерного общества "Чепецкий механический завод", а также предприятий, образующих с ними производственно-сбытовые цепочки и обслуживающих организаций, в том числе: общества с ограниченной ответственностью "Энергоремонт", общества с ограниченной ответственностью "Центр-Сервис", общества с ограниченной ответственностью "Ротекс", общества с ограниченной ответственностью "Прибор-Сервис", общества с ограниченной ответственностью "Общественное питание", общества с ограниченной ответственностью "Машиностроительный комплекс ЧМЗ", общества с ограниченной ответственностью "Домашняя кухня", общества с ограниченной ответственностью "АБК-Центр";

19) деятельность по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников промышленных предприятий;

20) деятельность Союза "Удмуртская торгово-промышленная палата";

21) деятельность государственных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, а также муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

22) деятельность образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для родителей, работающих на предприятиях, деятельность которых разрешена настоящим распоряжением, в режиме дежурных групп;

23) с 27 апреля 2020 года деятельность Регионального отделения ДОСААФ России Удмуртской Республики и иных организаций в части подготовки водителей для Вооружённых Сил Российской Федерации и других силовых структур;

24) с 27 апреля 2020 года деятельность автошкол по подготовке водителей, за исключением её осуществления с 10 мая 2020 года на территории поселка Новый муниципального образования "Нововолковское" Воткинского района;

25) с 27 апреля 2020 года деятельность салонов красоты и парикмахерских, за исключением её осуществления с 10 мая 2020 года на территории поселка Новый муниципального образования "Нововолковское" Воткинского района;

26) с 27 апреля 2020 года деятельность ломбардов и микрофинансовых организаций, за исключением её осуществления с 10 мая 2020 года на территории поселка Новый муниципального образования "Нововолковское" Воткинского района;

27) с 27 апреля 2020 года деятельность рекламных агентств, в части изготовления, доставки и установки наружной рекламы и рекламных конструкций, за исключением её осуществления с 10 мая 2020 года на территории поселка Новый муниципального образования "Нововолковское" Воткинского района;

28) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в части осуществления ими деятельности в качестве обсерваторов;

29) деятельность учреждений, подведомственных Комитету по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, в части исполнения запросов учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике;

30) с 12 мая 2020 года деятельность предприятий, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности по разделу С "Обрабатывающие производства";

31) с 12 мая 2020 года деятельность учреждений, подведомственных Министерству экономики Удмуртской Республики;

32) с 12 мая 2020 года деятельность акционерного общества "Корпорация развития Удмуртской Республики";

33) с 12 мая 2020 года деятельность автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса Удмуртской Республики";

34) с 12 мая 2020 года деятельность автомобильных салонов;

35) с 12 мая 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по операциям с недвижимым имуществом, а также ведущих оценочную деятельность;

36) с 12 мая 2020 года деятельность по оказанию нотариальных и адвокатских услуг исключительно по предварительной записи.

7. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность допускается в соответствии с пунктами 2, 6 настоящего распоряжения:

1) обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной инфекции выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24 по организации работы на предприятиях общепита и торговли, от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32 о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли, от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24 по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

2) продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории Удмуртской Республики, с соответствующим регулированием оплаты труда;

3) для торговых сетей и иных организаций розничной торговли -обеспечить расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям;

4) обеспечить работников организаций, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

5) обеспечить соблюдение иных требований, установленных письмом Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24 о направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19;

6) не допускать на рабочие места, по возможности организовать перевод на дистанционную работу при наличии у работника:

а) заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего распоряжения;

б) заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) беременности;

г) симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним;

7) при невозможности обеспечения соблюдения социального дистанцирования между стационарными рабочими местами обеспечить установление между ними разделительных перегородок;

8) минимизировать посещение рабочих мест работниками старше 65 лет (если принято решение о необходимости продолжения их работы непосредственно на рабочих местах);

9) обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук;

10) в случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией расселить за свой счет в помещения некоридорного типа работников с выявленной инфекцией, проходящих амбулаторное лечение, а также работников, контактировавших с заболевшим.

8. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики -обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациям независимо от формы собственности - рекомендовать:

1) перенести культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, запланированные к проведению в период до 31 мая 2020 года, в особенности с участием иностранных граждан, до наступления более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации;

2) принять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;

3) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;

4) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе работников, указанных в пункте 10 настоящего распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей), начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики или контакта с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

5) в случае возвращения работников на территорию Российской Федерации, выезжавших в отпуск, либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней, либо срока, указанного в постановлениях санитарных врачей, начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики;

6) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей);

7) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

8) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей;

9) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространению в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

10) провести (обеспечить проведение) дезинфекцию общественных пространств, элементов дорожной сети, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов, остановочных пунктов, а также подъездов многоквартирных домов в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции;

И) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы проводить дезинфекцию производственных, офисных и складских помещений, транспортных средств, зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, таксомоторных парков в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике.

10. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также граждан, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику:

1) незамедлительно сообщать о своем прибытии и прибытии своих несовершеннолетних детей в Удмуртскую Республику, свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического проживания путем регистрации в государственной информационной системе Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с утвержденным порядком, либо заполнения анкеты в месте прибытия (автовокзалы, железнодорожные станции, аэропорт, контрольно-пропускные пункты);

2) пройти медицинский осмотр в месте прибытия (автовокзалы, железнодорожные станции, аэропорт) на предмет выявления симптомов респираторных заболеваний;

3) выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), либо в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

Требования по изоляции в домашних условиях, указанные в настоящем подпункте, могут не применяться в отношении руководителей и сотрудников организаций и учреждений, в том числе индивидуальных предпринимателей и органов власти, а также прикомандированных к ним лиц, если на такие организации и учреждения не распространяется действие подпунктов "а" - "е" пункта 4, пунктов 6 и 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", по решению руководителей таких организаций и учреждений и при условии соблюдения указанными лицами санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории Удмуртской Республики;

4) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний, либо в случае любого иного ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций);

5) соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме самоизоляции на дому.

И. Обязать граждан, совместно проживающих в период изоляции с гражданами, указанными в пункте 10 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому либо в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

12. Обязать до особого распоряжения:

1) с 31 марта 2020 года граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не распространяется на руководителей и сотрудников органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, обеспечивающих с 4 апреля до особого распоряжения функционирование указанных органов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам системообразующих организаций, входящих в перечни системообразующих организаций российской экономики, утвержденные в установленном порядке исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, комиссиями, действующими при них, а также их дочерних обществ, непрерывно действующих предприятий промышленности и исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу, организаций, занимающихся лесоводством и лесозаготовкой, стоматологий, лизинговых компаний, организаций, осуществляющих техническое и сервисное обслуживание транспортных средств (за исключением автомоек), автономного учреждения Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", Микрокредитной компании "Удмуртский фонд развития предпринимательства", Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики, организаций, чье нахождение на рабочем месте является обязательным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения, при наличии у перечисленных категорий работников справки, выданной их работодателем, по форме, утвержденной Правительством Удмуртской Республики;

2) с 31 марта 2020 года иных граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Удмуртской Республики, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления, велопрогулок, прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, индивидуальных открытых тренировок на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, пробежек, занятий скандинавской ходьбой. Проведение индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, велопрогулок с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров, осуществление прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, допускается в период с 7 до 19 часов.

Разрешается передвижение по территории Удмуртской Республики, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, при наличии у граждан, указанных в настоящем подпункте, справки, выданной работодателем по форме, утвержденной Правительством Удмуртской Республики.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности;

3) с 31 марта 2020 года граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

4) с 31 марта 2020 года органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

5) с 30 апреля 2020 года граждан использовать медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы, повязки или иные их заменяющие изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека (далее - маски или иные их заменяющие изделия):

при посещении объектов, где приобретаются товары (выполняются работы, оказываются услуги), реализация которых не запрещена (не ограничена, не приостановлена) в соответствии с настоящим распоряжением;

при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси;

при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, в зданиях железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, автовокзалов и автостанций;

при посещении государственных органов и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений;

при посещении гражданами культовых помещений, зданий и сооружений;

6) с 12 мая 2020 года государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физические лица, которым принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, транспортные средства), в которых (с использованием которых) осуществляется деятельность, предусмотренная подпунктом 5 настоящего пункта, в том числе осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Объекты), принять меры, направленные на обеспечение исполнения гражданами обязанности по использованию масок или иных их заменяющих изделий, в том числе:

а) обеспечить информирование посетителей об установленных подпунктом 5 настоящего пункта требованиях (о недопущении нахождения (посещения) Объектов гражданами без использования масок или иных их заменяющих изделий).

Информирование о данных ограничениях осуществляется путём вывешивания доступных для любого посетителя в любое время информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также нанесения соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке перед входом на Объекты. Соответствующие лица и организации вправе в дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию о данных ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством;

б) торговые сети и иные организации розничной торговли обеспечить масками или иными их заменяющими изделиями граждан, у которых при входе в торговый объект отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия и (или) принять другие необходимые меры по недопущению нахождения таких граждан на Объектах и защите иных граждан, находящихся на Объектах, от распространения новой коронавирусной инфекции;

в) при обнаружении на Объектах граждан без масок или иных их заменяющих изделий, предложить гражданину воспользоваться маской или иным её заменяющим изделием, или покинуть Объекты, а в случае отказа гражданина незамедлительно уведомить органы внутренних дел о факте нахождения такого гражданина на Объектах;

7) граждан информировать работодателей:

а) о наличии заболеваний, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

б) о наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) о наличии беременности;

г) о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пневмонии у них или у лиц, совместно проживающих с ними;

8) граждан не покидать место проживания (пребывания) для осуществления трудовой деятельности в случаях, указанных в подпункте 7 настоящего пункта;

9) граждан соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателями.

13. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

обеспечить приостановление действия на пассажирском автомобильном транспорте, наземном электрическом транспорте, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения, в автобусах пригородного сообщения льготных и бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий граждан с 31 марта по 30 апреля 2020 года с последующим восстановлением указанных льгот;

обеспечить с 31 марта по 30 апреля 2020 года приостановление продажи льготных проездных билетов гражданам, за исключением случаев следования к месту лечения и обратно;

продлить срок действия социальных проездных билетов, действовавших в апреле 2020 года, по 31 мая 2020 года включительно.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи следования граждан к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Удмуртской Республики, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе связанных с оказанием услуг доставки).

14. Рекомендовать перевозчикам осуществлять с 1 по 31 мая 2020 года включительно перевозку пассажиров по социальным проездным билетам, действовавшим в апреле 2020 года.

15. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:

1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 10, И и 12 (применительно к лицам в возрасте 65 лет и старше) настоящего распоряжения;

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, по организации изоляции граждан в условиях обсерватора, по отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике";

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции;

6) организовать совместно с Горьковской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела -организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

7) организовать совместно с акционерным обществом "Ижавиа" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в город Ижевск авиатранспортом, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

8) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

9) обеспечить распространение в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой информации;

10) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции;

И) утвердить перечень обсерваторов, создаваемых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории Удмуртской Республики;

12) обеспечить непрерывное медицинское наблюдение за лицами, изолированными в обсерваторах;

13) обеспечить соблюдение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у лиц, изолированных в обсерваторах;

14) обеспечить соблюдение требований к организации работы обсерваторов и дезинфекционным мероприятиям.

16. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих в них воспитанников и граждан;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь;

2) с 27 апреля до 23 мая 2020 года ввести дополнительные ограничительные мероприятия в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, в том числе ограничить доступ на территорию и в помещения указанных организаций посторонних лиц и транспортных средств, а также обеспечить круглосуточное пребывание всего персонала указанных организаций на своих рабочих местах с возможностью проживания;

3) с 27 апреля до 23 мая 2020 года совместно с Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики обеспечить бесперебойное питание персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

4) с 27 апреля до 23 мая 2020 года совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики:

обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание граждан и персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

обеспечить регулярное обследование на новую коронавирусную инфекцию работников в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, включая их тестирование;

5) с 27 апреля до 23 мая 2020 года совместно с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике (по согласованию) обеспечить комплекс ограничительных мер на территории и в помещениях подведомственных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики стационарных организаций с круглосуточным пребыванием граждан;

6) совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике внести предложения об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, организовать, при необходимости, совместно с общественными организациями, оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

17. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

1) запретить выезды организованных школьных групп за пределы Удмуртской Республики;

2) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за пределы Российской Федерации;

3) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания);

4) совместно с общеобразовательными организациями обеспечить изоляцию детей, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также детей, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей. Изоляция детей осуществляется в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо в условиях обсерватора.

18. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников;

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

19. Руководителям пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций, санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, а также иных санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, расположенных на территории Удмуртской Республики:

1) временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечить проведение мероприятий по измерению температуры тела и изучению эпиданамнеза прибывающих граждан. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать ближайшую медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

20. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты.

21. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики обеспечить координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и организаций.

22. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике и Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики:

1) обеспечить в установленном порядке проведение проверочных, контрольных и других мероприятий в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции;

2) в случае установления фактов нарушения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

23. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить на подведомственных территориях выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований, в том числе осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий (разделить рабочие потоки, обеспечить соблюдение дезинфекционного режима, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, антисептиками для обработки рук, организовать контроль температуры тела).

24. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики с применением вахтового метода, на период действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике:

1) организовать ежедневный медицинский осмотр, включающий измерение температуры тела сотрудников, в том числе на стационарных контрольно-пропускных постах, обеспечивающих допуск на территорию осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами и незамедлительным вызовом к ним медицинского работника;

2) исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты Удмуртской Республики, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью по показаниям медицинского работника;

3) осуществлять доставку работников от мест постоянного и временного проживания (в том числе вахтовых поселков) к месту осуществления производственной деятельности без промежуточных остановок в населенных пунктах Удмуртской Республики с последующей дезинфекцией использованного транспорта, исключая использование общественного транспорта;

4) обеспечить контроль за перемещением работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, на территории Удмуртской Республики и за её пределами (въезд, выезд), своевременно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о фактах перемещения таких работников;

5) при необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи немедленно информировать федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике", осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах Удмуртской Республики;

6) предусмотреть в журнале организации работ (общем журнале работ) ежедневное ведение списков работников, прошедших указанный в настоящем пункте осмотр, с указанием его результата;

7) обеспечить сотрудников питанием, средствами индивидуальной защиты, ежедневную дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников;

8) обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств для проведения текущей уборки помещений на 21 календарный день;

9) разработать инструкции по действию персонала в случае выявления больного (с подозрением) новой коронавирусной инфекцией;

10) укомплектовать техническими средствами обеззараживания воздуха все административные помещения;

11) в столовых (пищеблоках) обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ-обеззараживание воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания, пищеблоках образовательных организаций;

12) выделить отдельные помещения для заболевших работников, а также отдельные помещения для работников, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику;

13) обеспечить изоляцию сотрудников, имеющих симптомы ОРВИ;

14) обеспечить изоляцию работников, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики вахтовым методом и прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

Изоляция сотрудников осуществляется в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо в помещениях, указанных в подпункте 12 настоящего пункта;

15) обеспечить выдачу справок работникам по форме, утверждённой Правительством Удмуртской Республики, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

25. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в случае выявления систематических нарушений работодателями требований настоящего распоряжения направить предложения о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них) всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, при осуществлении которых были выявлены нарушения.

Приложение к распоряжению Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи хозяйственные.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Компримированный природный газ.

25. Похоронные принадлежности.

26. Печатные СМИ.

27. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

28. Одежда для новорожденных.".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







