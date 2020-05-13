Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

В Чите оставили в силе приговор Руслану Мухатову, осужденному за неуставные отношения в воинской части, где рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек.

Как сообщает "Интерфакс", Второй Восточный окружной военный суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов потерпевших.

Ранее, Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей по делу об издевательствах над сослуживцами.

Напомним, что трагедия в военной части в Забайкалье произошла в октябре прошлого года: военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое оказались тяжело ранены. Нападавший назвал причиной своего поступка дедовщину и насилие.