Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара в больнице Святого Георгия. Об этом градоначальник сообщил на своей странице "Вконтакте", уточнив, что после замыкания один из аппаратов ИВЛ загорелся.

Напомним, при пожаре погибли пять человек - четверо мужчин, находившиеся в палате, где сгорел аппарат ИВЛ и женщина из соседней палаты. Сейчас начато расследование причин трагедии.

Сейчас во всех больницах Петербурга начаты проверки. В частности, проверяются эвакуационные пути, соблюдение требований противопожарной безопасности, а также исправность оборудования.

Также Росздравнадзор анонсировал проверку аппаратов ИВЛ по всей стране. Также проверку обстоятельств пожара в петербургской больнице проведет Ростех.