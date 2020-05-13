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13.05.2020 06:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара в больнице Святого Георгия. Об этом градоначальник сообщил на своей странице "Вконтакте", уточнив, что после замыкания один из аппаратов ИВЛ загорелся.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Сгоревшие в Петербурге и Москве аппараты ИВЛ были сделаны на одном заводе

Напомним, при пожаре погибли пять человек - четверо мужчин, находившиеся в палате, где сгорел аппарат ИВЛ и женщина из соседней палаты. Сейчас начато расследование причин трагедии.

Сейчас во всех больницах Петербурга начаты проверки. В частности, проверяются эвакуационные пути, соблюдение требований противопожарной безопасности, а также исправность оборудования.

Также Росздравнадзор анонсировал проверку аппаратов ИВЛ по всей стране. Также проверку обстоятельств пожара в петербургской больнице проведет Ростех.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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