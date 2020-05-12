Названа причина смерти четверых человек при пожаре в больнице Петербурга

Четверо пациентов в петербургской больнице Святого Георгия погибли непосредственно из-за пожара в медучреждении. Причина гибели пятого устанавливается, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Выборгского района Петербурга Павла Данилова.

Четыре погибших мужчины находились в той палате, где произошло возгорание аппарата ИВЛ. Еще одна пациентка была в соседней палате.

Напомним, пожар произошел ранним утром в отделении реанимации больницы Святого Георгия. Медсестры и врачи стали выкатывать пациентов из палат в безопасную зону, благодаря этому, как считают в Смольном, число жертв оказалось меньше.

Тем не менее, после пожара в городе проверят все стационары. В частности, будут проверяться системы безопасности, а также исправность медицинского оборудования.