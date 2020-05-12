Ростех разберется в причинах пожаров в больницах Москвы и Петербурга

В компании КРЭТ, которая входит в состав госкорпорации "Ростех", прокомментировали причины возникновения двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

"В данный момент мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 9 мая в больнице имени Спасокукоцкого в столице произошел пожар. Погибла пациентка. Сегодня трагедия произошла в больнице Святого Георгия в Петербурге: все четверо пациентов, находившихся в палате, погибли. Также скончалась пациентка из соседней палаты. Ранее "РГ" со ссылкой на источник ТАСС в правоохранительных органах сообщала, что оба загоревшихся аппарата ИВЛ были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе.

"Оборудование прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально", - подчеркнули в Ростехе.

Там отметили, что воспламенившиеся аппараты ИВЛ под маркой "Авента" клиники получают с 2012 года, и раньше претензий по безопасности оборудования не поступало.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также в обстоятельствах случившегося разбирается Росздравнадзор.