Сгоревшие в Петербурге и Москве аппараты ИВЛ были сделаны на одном заводе

Аппарат ИВЛ, который сгорел сегодня в больнице Святого Георгия в Петербурге, был произведен на том же заводе, что прибор, который три дня назад привел к пожару в московской больнице, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, оба аппарата относительно недавно изготовили на Уральском приборостроительном заводе.

Что конкретно произошло в Петербурге с аппаратом ИВЛ, сейчас выясняется. Но известно, что все четверо пациентов, находившихся в палате, погибли. Также скончалась пациентка из соседней палаты. Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, 9 мая в больнице имени Спасокукоцкого в Москве, произошел пожар. Погибла одна пациентка.