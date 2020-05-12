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12.05.2020 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура взяла под контроль проверку пожара в петербургской больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Генеральная прокуратура России взяла под контроль проверку обстоятельств пожара в петербургской больнице Святого Георгия.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Тушившие петербургскую больницу пожарные пройдут дезинфекцию

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки будут устанавливаться причины случившегося. Также будет дана правовая оценка работе людей, которые несут ответственность за соблюдение пожарной безопасности в больнице.

На данный момент известно, что возгорание произошло в отделении реанимации на шестом этаже больницы. По предварительным данным, загорелись аппараты ИВЛ. В пожаре погибли пять человек, они были подключены к этому оборудованию.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пациентов и сотрудников реанимационного отделения эвакуировали силами спасателей.

Проверку по факту пожара в больнице ведет прокуратура Выборгского района Петербурга. Следственный комитет по Северной столицы возбудил уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Генпрокуратура СЗФО Санкт-Петербург

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