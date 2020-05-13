Челябинское УФАС заинтересовалось роллами с символикой Победы

Челябинские антимонопольщики проверят рекламу одного из ресторанов доставки еды, в которой использовалось изображение георгиевской ленты со словом "Победа". Если подозрения во фривольном использовании памятной символики подтвердятся, распространителям рекламного предложения грозят крупные штрафы.

- Реклама ресторана доставки еды накануне 9 мая распространялась в социальных сетях Facebook и Instagram, - сообщила представитель УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк. - В ней содержалась информация о сете роллов "Победа" с текстом: "56 роллов за 790 рублей - это Победа!", а также изображение георгиевской ленты и красных гвоздик. Специалисты уже анализирует указанную рекламу доставки популярного блюда японской кухни на наличие признаков нарушения Закона о рекламе.

Отметим, что в рекламе недопустимо использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов) и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Между тем это далеко не первая попытка рекламщиков привлечь внимание символикой Великой Победы. Не так давно в Копейске слегка видоизмененный плакат "Родина-Мать зовет" использовали для рекламы газового отопления. В Магнитогорске в рекламе эротического шоу поместили изображение полуголой женщины на фоне георгиевской ленточки, Золотой Звезды Героя Советского Союза и ордена Отечественной войны со словами "День Победы". А в Челябинске один из крупных интернет-провайдеров, разместил рекламу тарифа "Победа" на известной фронтовой фотографии "Комбат" советского фоторепортера Макса Альперта.

За нарушение закона "О рекламе" предусмотрен штраф на сумму до полумиллиона рублей.