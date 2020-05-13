Сейм Польши одобрил смешанное голосование на выборах президента

Напомним, что, в соответствии с конституцией, президентские выборы должны были состояться 10 мая. Но в Польше с 20 марта действует режим эпидемии, и министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что отправить 30 миллионов избирателей на участки в такой момент - это слишком рискованно.

Правящая партия "Право и Справедливость" не хотела откладывать выборы на более поздний срок, поскольку, по данным опросов, в мае у ее кандидата - действующего президента Анджея Дуды - было больше всего шансов победить в первом туре. Поэтому власти попытались провести через парламент поправки, позволяющие провести выборы по почте. Но оппозиция затянула сроки голосования в сенате, и документ был принят за три дня до выборов, когда подготовиться к первому в истории современной Польши почтовому голосованию было уже невозможно.

За этим последовало беспрецедентное решение не открывать избирательные участки 10 мая, а когда Государственная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися - объявить дату нового голосования. Но даже после этого правящая партия оказалась в сложной ситуации: лидер партии "Согласие" (главного партнера по правящей коалиции) Ярослав Говин наотрез отказался передать почте полномочия по подготовке и проведению выборов главы государства. А министр здравоохранения категорически возражал против проведения обычного голосования на избирательных участках.

И вчера нижняя палата парламента приняла компромиссное решение: выборы будут проходить в обычном режиме, но желающие отдать свой голос по почте получат такую возможность. Для этого нужно будет за 12 дней до голосования сообщить местной администрации о намерении отдать голос по почте. Если же избиратель находится на карантине или изоляции, он сможет проинформировать администрацию за два дня до даты выборов. Такие избиратели получат по почте пакеты с избирательными бюллетенями, и не позже, чем за два дня до даты выборов, должны будут отправить их по почте, либо доставить лично.

Правда, Лукаш Шумовский настоял на том, чтобы в этом правиле можно было сделать исключение. Сейм принял поправку министерства здравоохранения, которая предписывает, в случае, если на части территории страны продолжается эпидемия, провести в этих районах только почтовые выборы. Соответствующее распоряжение главы Минздрава должно быть выпущено за неделю до даты голосования.

Принятый сеймом документ должен в течение 30 дней рассмотреть сенат - верхняя палата парламента. Но, даже если сенаторы не утвердят поправки в избирательный кодекс, правящая партия располагает в сейме достаточным количеством голосов, чтобы преодолеть вето верхней палаты. А президент Анджей Дуда обычно подписывает все документы, принимаемые партией "Право и Справедливость", так что получить его автограф депутатам будет нетрудно.

Теперь спикер Сейма Эльжбета Витек должна назначить новую дату выборов в течение ближайших 60 дней. По мнению экспертов, это будет 28 июня, 5 или 12 июля. Поскольку выборы 10 мая не состоялись не по вине зарегистрированных кандидатов, они автоматически становятся кандидатами на новых выборах, а вот тем, кто решит выдвинуть свою кандидатуру сейчас, придется собрать необходимые 100 тысяч подписей избирателей.

Президентский срок Анджея Дуды истекает 6 августа. До этого времени должен пройти первый, и, в случае, если никто из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, второй тур выборов. Между ними должно пройти две недели.