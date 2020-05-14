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14.05.2020 08:10
Рубрика: Легковые авто

Цена на электрический Jaguar I-Pace в России рухнула из-за отмены пошлин

Текст: Константин Руссов

С 4 мая 2020 года таможенные пошлины на электромобили на территории Евразийского союза не взимаются. Эта мера популяризации "зелёного" транспорта актуальна как для юридических ли, так и для физических. Первым в России об изменении цены в связи с обнулением пошлины объявила компания Jaguar, предлагающая электрический кроссовер I-Pace.

Напомним, I-Pace оснащается электромоторами на каждой оси, суммарная отдача которых составляет 400 л.с. Запас хода на одной зарядке батареи ёмкостью 90 кВт*ч достигает 470 км по современному циклу WLTP.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Цена на электрический кроссовер до обнуления пошлин составляла 6 246 000 рублей, теперь за "Ай-пейс" просят от 5 946 000 рублей. Экономия в 300 тысяч актуальна и для других комплектаций модели: новая цена на I-Pace SE - 6 411 000 рублей, I-Pace HSE стоит 6 910 000 рублей.

По итогам 2019 года в России было продано около 130 экземпляров Jaguar I-Pace, с января по апрель в этом году - порядка 20 машин.

Напомним, в России официально продаются Porsche Taycan (от 7 793 000 рублей) и Renault Twizzy (от 949 000 рублей), прайс на которые в связи с отменой налоговых сборов на электрокары пока не скорректирован.

В этом году на наш рынок должны выйти Mercedes-Benz EQC и Audi e-tron.

#Jaguar