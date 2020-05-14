Петербургские волонтеры сформируют свою базу нуждающихся стариков

Волонтерская инициатива по созданию сообщества, помогающего одиноким старикам, набирает обороты. В первой квартире полным ходом ведется ремонт, во второй вот-вот начнется, тем временем добровольцы формируют базу пожилых петербуржцев, нуждающихся в помощи.

Такой проект стал незапланированным продолжением акции #Мывместе. Выполняя заказы пенсионеров по доставке товаров первой необходимости и поздравляя ветеранов с Днем Победы, волонтеры порой сталкивались со стариками, живущими в откровенной нищете. Их денег впритык хватает на лекарства и самые дешевые продукты. О том чтобы сделать хотя бы минимальный ремонт, не может быть и речи.

Так родилась идея проекта "Тимуровцы 2.0". Суть в том, чтобы своими силами и за свой счет улучшать условия жизни нуждающихся стариков. Сейчас волонтеры приводят в порядок квартиру Галины Алексеевны. На днях начнутся работы в квартире, где живут 98-летняя ветеран с 70-летней дочерью. Здесь надо будет не только сделать ремонт, но купить мебель на кухню и стиральную машину - старушки стирают руками в тазике, что в их возрасте, конечно, безобразие.

Таких стариков, с трудом сводящих концы с концами и нуждающихся в поддержке, в Петербурге немало. Сейчас волонтеры формируют адресную базу и одновременно выясняют, кто чем может помочь. Кто-то готов выполнить работы по электрике, кто-то - поделиться стройматериалами, внести свой вклад деньгами, просто прибраться, починить одежду, вымыть окна. Тут-то и пригодилось то, что проект #Мывместе собрал людей самых разных профессий и социальных статусов.

Одна из самых активных волонтеров - Анастасия Киндзерская. Среди добровольцев она слывет человеком, который может быстро и толково организовать любое дело - сказывается двенадцатилетний опыт работы в логистике.

Возможно, именно Анастасия дала толчок к тому, чтобы акция по доставке продуктов и лекарств переродилась в долговременный проект помощи нуждающимся старикам. Во всяком случае, это она в свое время, узнав о старушке с Васильевского острова, у которой сломалась кровать, мгновенно организовала сбор средств среди добровольцев. Уже через несколько часов у бабушки в комнате стояла новенькая кровать. Воодушевленные тем, как легко и просто можно делать добрые дела, волонтеры теперь то и дело помогают пенсионерам: скидываются на продукты, лекарства, чайник, электроплитку, кресло-каталку…

- Еще до пандемии короновируса я приняла решение о переезде в другой город, поближе к родителям. Отправила контейнер с вещами, а сама планировала поехать на машине, но не успела - объявили режим самоизоляции. Две недели провела дома, как было рекомендовано властями, и поняла, что больше не могу сидеть без дела. Доход пассивный есть (я совладелец инвестиционной компании), работа много времени не отнимает. Сдала анализ на COVID-19, тест отрицательный. Решила принять участие в волонтерском движении #Мывместе, - рассказывает Анастасия. - Начала работать по заявкам от петербуржцев старше 65 лет. Изначально была прикреплена к Васильевскому острову, но поняла, что ребята в нашем районе очень активные, поймать заявку удавалось не всегда. Стала ездить по всему Петербургу, заодно лучше узнала город.

Затем начали поступать просьбы от социальных служб и продовольственного фонда "Русь" - помочь с развозкой благотворительных продуктовых наборов. Я стала активно сотрудничать с ними, а вместе со мной - сотни волонтеров из разных районов.

За все время работы удалось помочь огромному количеству нуждающихся - развозили бесплатные проднаборы для многодетных семей и пенсионеров, это самая благодарная часть населения. Дети дарили свои рисунки, их у меня уже целая коллекция, очень трогательно получать такую благодарность.

Накануне Дня Победы нам предложили помочь поздравить участников Великой Отечественной войны и тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Волонтеры вновь объединили свои усилия. Это была самая удивительная часть нашей работы - мы плакали и смеялись вместе с ветеранами, очень радовались тому, что многие из них смогли лично принять поздравления. Каждому хотелось рассказать свою историю, а это так приятно - услышать из первых уст.

Некоторых фронтовиков мы оторвали от работы за компьютером. А кто-то не слышал звонка телефона, потому что пылесосил. Нам бы так в 95!

Встречались и совсем одинокие ветераны, каждого взяли под собственную опеку, будем навещать по мере возможности. Часто им хочется именно внимания, а не просто получить продукты или лекарства.

К сожалению, оба моих деда погибли на войне, и их истории я знаю только со слов родных. Они жили в деревнях, когда их призвали, у них даже фотографий не было… Помогая сейчас старикам, я в том числе отдаю дань памяти своим дедушкам, которых не знала.

Участие в проекте #Мывместе - мой первый волонтерский опыт. И это восхитительно! Для меня каждый день - большое счастье. Нет никаких сомнений в том, что я теперь все время буду заниматься добровольчеством и благотворительностью. Даже когда перееду в другой город, продолжу поддерживать замечательных петербургских ребят, за свой счет ремонтирующих квартиры одиноких стариков. И уже обдумываю волонтерские проекты, которые буду воплощать в жизнь на новом месте. Помогать - здорово! А организовывать процесс - это я умею.

Анастасия Киндзерская, волонтер проекта #Мывместе. Фото: Архив Анастасии Киндзерской

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