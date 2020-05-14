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14.05.2020 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму двух "черных копателей" приговорили к условным срокам

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Бахчисарайский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Севастополя, занимавшихся разграблением памятника археологии на территории района. Один из них приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы, другой осужден к двум годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.

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Оба "черных копателя" были задержаны в ноябре 2019 года на месте пещерного города Бакла вблизи села Скалистое. Вооружившись металлоискателями и лопатами, севастопольцы занялись поисками артефактов. За этим занятием их и застали сотрудники правоохранительных органов.

- В результате своих преступных действий подсудимые обнаружили и незаконно изъяли некоторые археологические предметы, представляющие историческую ценность, - говорится в сообщении. - Кроме того, их преступные действия - незаконный поиск и изъятие археологических предметов - повлекли повреждение культурного слоя на этих участках.

Приговором Бахчисарайского районного суда мужчины признаны виновными по пунктам "а, в" части третьей статьи 243.2 УК РФ. Оба подсудимых свою вину полностью признали. С учетом смягчающих вину обстоятельств наказание суд счел возможным ограничиться условным наказанием, установив обоим гражданам двухгодичный испытательный срок.

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Напомним, это далеко не первый случай уголовного наказания "черных копателей" в Крыму. На памяти у общественности Крыма приговор серийным мародерам, отцу и сыну Полищук, неоднократно задерживавшимся на месте массового расстрела жертв фашизма на окраине Симферополя. В апреле минувшего года отделение МВД России по Феодосии возбудило уголовное дело по факту попытки разграбления древнего кургана IV века до нашей эры у села Ближнее.

В Севастополе ФСБ неоднократно изымала подпольные оружейные арсеналы, собранные "черными копателями" на местах сражений Великой Отечественной войны. А в 2018 году ФСБ передала в Центральный музей Тавриды изъятые на черном рынке археологические артефакты стоимостью более двух миллионов долларов.

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