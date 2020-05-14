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14.05.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Россиянам предложили самую необычную Toyota в мире за 1,4 млн рублей

Текст: Андрей Полухин
Фото: auto.ru Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

Удивительное предложение обнаружилось на портале частных объявлений auto.ru. Некая фирма из Ижевска выставила на продажу седан Toyota Mirai - уникальный автомобиль, силовая установка которого работает на водородных топливных элементах.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Автомобиль с небольшим пробегом готовы пригнать под заказ всего за 1,43 млн рублей. Причем не из Японии, а из США - то есть, с левым рулем. Срок поставки оценивается в 1,5-2,5 месяца.

Как отмечается в объявлении, электромобиль приводится в действие комбинацией гибридной установки в 114 кВт на водородных топливных элементах, синхронного электродвигателя переменного тока мощностью в 113 кВт (154 л.с.) с крутящим моментом в 335 Нм и вторичной никель-металл-гидридной батареи емкостью в 21 кВт•ч.

Фото: auto.ru

Однако продавец ничего не говорит о том, каким способом будущий покупатель будет заправлять свой автомобиль. Между тем, в соцсетях можно найти рассказ о единственном владельце Toyota Mirai в России - Владимире из Красноярска.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Машину он купил в Москве, как утверждает, за 7 млн рублей (в Европе новые Mirai продают за 80 тысяч долларов). А теперь самостоятельно заправляет один из самых дорогих красноярских автомобилей в гаражах из водородного баллона с помощью своеобразного "насоса". Правда, запас хода у модели приличный - 500-600 км.

Toyota Mirai был представлен на рынке еще в 2014 году. За 5 лет он разошелся более чем скромным для марки тиражом в 5 тысяч экземпляров. Но компания не сдается, и уже показала водородомобиль с обновленным дизайном, напоминающим что-то среднее между Camry и Supra.

Фото: auto.ru
#Toyota