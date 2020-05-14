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14.05.2020 22:51
Рубрика: Спорт

Трусова прокомментировала переход к Плющенко

Текст: Максим Домчев
Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой переход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. 15-летняя спортсменка дала первый комментарий после того, как стало известно, что она продолжит карьеру под началом двукратного олимпийского чемпиона. На своей странице в Instagram она объяснила причины такого шага.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить, - написала она. - Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил.

Трусова поблагодарила всех тренеров, которые работали с ней на протяжении ее карьеры.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Трусова впервые рассказала о своем уходе от Тутберидзе к Плющенко

"Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента. Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Царёву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы", - продолжила она.

Трусова в минувшем сезоне заняла третье место на чемпионате Европы. Плющенко уже успел заявить, что надеется на завоевание этой спортсменкой самых высоких наград.

Спорт Фигурное катание

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