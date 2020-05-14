Уникальная "Волга": седан ГАЗ-3104

В Сети вспомнили о "Волге" с индексом -3104. Опытный седан был создан в далёком 1989 году.

ГАЗ-3104 является более доступной и укороченной версией полноприводной модели -3105 и внешне отличается от неё упрощённой облицовкой радиатора. Автомобиль оснащается классическим задним приводом, экспериментальной гидропневматической подвеской и четырёхцилиндровым двигателем.

Что касается ГАЗ-3105, то первый прототип "газовцы" создали в 1986 году ещё с кузовом ГАЗ‑3102. В конце 1987 года существовало уже четыре образца ‑3105. Серийное производство модели стартовало в 1992 году и завершилось уже в 1996 году по причине высокой стоимости (около 80 000 долларов). Технически сложный и дорогой седан успели выпустить по мелкосерийной технологии для правительства тиражом всего 55 машин.

Перспективная "Волга" обладала просторным и комфортабельным салоном, гармоничным дизайном экстерьера со спорными "двухэтажными" боковыми стеклами, от которых вскоре отказались.

По технической части ГАЗ-3105 получил полный привод с принудительной блокировкой межосевого дифференциала, независимую заднюю подвеску, дисковые тормоза с АБС. Под капотом продольно располагался новый 3,4‑литровый двигатель V8 мощностью около 170 л.с. Мотор работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее сообщалось о том, что в России выставили на продажу ГАЗ-3111. Редкую "Волгу" в необычном варианте продают за 4 млн рублей.