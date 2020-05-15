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15.05.2020 12:10
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ рассказал о проведении собственных краш-тестов

Текст: Константин Руссов

Официальный канал АвтоВАЗа "На заводе" опубликовал видео, в котором рассказывает о людях, работающих над проверкой пассивной безопасности выпускаемых автомобилей. Компания располагает собственным полигоном для проведения краш-тестов - таких площадок в нашей стране только две, вторая находится в Московской области.

Александр Суненков, руководитель проекта по пассивной безопасности, сообщил, что особенности полигона позволяют проводить краш-тесты круглогодично.

Фото: Борис Захаров
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Инженер-конструктор Михаил Кочкин отметил, что все автомобили Lada имеют высший балл за безопасность по системе ARCAP (аналог Euro NCAP). Но тут Кочкин лукавит: к примеру, Lada Vesta SW Cross имеет три звезды из максимальных четырёх.

Краш-тесты проводятся как с серийными автомобилями, так и с прототипами, находящимися на этапе разработки. Более того, проверку на прочность и безопасность проходят автомобили, готовые к отгрузке и продаже: это необходимо для оценки качества сварных соединений, крепления узлов и агрегатов, работы систем безопасности.

Напомним, что АвтоВАЗ проводит значительную часть краш-тестов в виртуальной среде, их результаты почти в 100% случаях совпадают с физическими тестами. Цифровая имитация столкновений необходима для ускорения процесса оценки безопасности автомобиля, внесения корректив в конструкцию и экономии средств.

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